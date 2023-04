Zadecydował złoty set! Poznaliśmy klasyfikację drużyn, które nie zagrały w play-off Tauron Ligi

W rewanżowym meczu o 9. miejsce w Tauron Lidze siatkarki UNI Opole wygrały z Moya Radomką Lotnisko Radom 3:1. Pierwsze spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla drużyny z Radomia, w tej sytuacji rywalizację rozstrzygnął złoty set. Wygrały go siatkarki Radomki i to one zakończyły rozgrywki na dziewiątej pozycji.