Znakomita forma Bruins. Pobili kolejny rekord NHL

Bruins poprawili o punkt osiągnięcie Montreal Canadiens z sezonu 1976/77. Odnieśli też 64. zwycięstwo, śrubując własny rekord, który pobili w niedzielę dzięki wygranej z Philadelphia Flyers 5:3. Wcześniej rekord 62 triumfów należał Detroit Red Wings (1995/96) i Tampa Bay Lightning (2018/19).

We wtorek bramkę i dwie asysty dla gospodarzy zanotował Brad Marchand. Przy dwóch trafieniach asystował też najskuteczniejszy zawodnik "Niedźwiadków" Czech David Pastrnak, który z dorobkiem 111 punktów (60 bramek, 51 asyst) zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej. Pod względem liczby bramek wyprzedza go tylko Connor McDavid z Edmonton Oilers - 64.

Z awansu do play off cieszyli się Winnipeg Jets, którzy pokonali na wyjeździe Minnesota Wild 3:1. Bramki dla gości zdobyli Adam Lowry, Mark Scheifele i Mason Appleton. Gospodarze już wcześniej zapewnili sobie udział w play off, podobnie jak dwie inne drużyny z Central Division - Dallas Stars oraz broniący Pucharu Stanleya Colorodo Avalanche.

Awansowali także Florida Panthers, choć we wtorek nie rozgrywali meczu. Przyczyniły się do tego porażki Pittsburgh Penguins z Chicago Blackhawks 2:5 oraz Buffalo Sabres z New Jersey Devils 2:6.

Znanych jest już 15 uczestników play off. Pozostało do obsadzenia jedno miejsce w Konferencji Wschodniej. Faza play off rozpocznie się 17 kwietnia.