Rewolucja w Premier League. Takiego przepisu jeszcze nie było

Obecnie osiem z 20 zespołów Premier League ma na strojach logo firm hazardowych, m.in. Newcastle United, West Ham United oraz Everton.

"Kluby Premier League wspólnie zgodziły się wycofać logo sponsorów związanych z grami hazardowymi, umieszczonych na przodzie koszulek meczowych. Aby w tym pomóc, przepis zacznie obowiązywać pod koniec sezonu 2025/26" - napisano w oświadczeniu.

Włodarze ligi dodali w komunikacie, że współpracują z działaczami innych dyscyplin nad "opracowaniem nowego kodeksu odpowiedzialnego sponsoringu hazardowego".

Rząd Wielkiej Brytanii ma wkrótce opublikować propozycję przepisów regulujących hazard. Według raportu dziennika "The Times", ministrowie zasygnalizowali, że nowe przepisy nie będą zawierały ograniczeń dotyczących umieszczania logo sponsorów na koszulkach, jeśli osiągnięte zostanie dobrowolne porozumienie. W raporcie dodano, że symbole prezentowane na rękawach nadal są dozwolone.

"Zdecydowana większość dorosłych uprawia hazard bezpiecznie, ale musimy przyznać, że piłkarze są wzorem do naśladowania i mają ogromny wpływ na młodych ludzi. Chcemy współpracować z instytucjami takimi jak Premier League, aby robić to, co właściwe dla młodych kibiców. Wkrótce przedstawimy przepisy dotyczące hazardu, aby zaktualizować zabezpieczenia dla graczy i zapewnić ochronę osobom zagrożonym szkodami związanymi z hazardem i uzależnieniem od niego" - powiedziała brytyjska minister kultury Lucy Frazer.

KN, PAP