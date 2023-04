Obie ekipy mają za sobą zaciętą rywalizację ćwierćfinałową. Zespół Cucine Lube Civitanova, jako czwarta siła ligi po rundzie zasadniczej, mierzyła się z piątą drużyną Blu Volley Verona. Po porażce w dwóch pierwszych meczach Cucine Lube Civitanova zdołała odwrócić losy ćwierćfinału i zwyciężyła kolejne trzy spotkania, tracąc w nich jedynie seta.

Z kolei przed rozpoczęciem ćwierćfinałowej rywalizacji niewiele wskazywało na to, że to Allianz Milano awansuje do półfinału SuperLega. Ekipa z Mediolanu do fazy play-off przystępowała jako ósma drużyna, trafiając w ćwierćfinale na jedyny niepokonany zespół ligi - Sir Sicoma Monini Perugia w składzie z Kamilem Semeniukiem i Wilfredo Leonem. Siatkarze z Mediolanu nie przestraszyli się jednak naszpikowanej gwiazdami ekipy Perugii i postawili się faworytowi, pokonując ekipę Andrei Anastasiego 3:1 w piątym decydującym spotkaniu, górując nad przeciwnikiem w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła.

Teraz Cucine Lube Civitanova i Allianz Milano zmierzą się ze sobą w walce o awans do finału SuperLega. Zespół trenera Gianlorenzo Blenginiego przystępuje do tej rywalizacji w roli obrońcy tytułu. Czy uda im się kolejny raz awansować do finału? A może to ekipa z Mediolanu okaże się pogromcą kolejnego siatkarskiego giganta?



W fazie zasadniczej dwukrotnie lepsza okazała się ekipa Cucine Lube Civitanova, pozwalając ugrać siatkarzom z Mediolanu tylko jednego seta.



