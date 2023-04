W czwartek swoją półfinałową rywalizację we włoskiej SuperLega rozpocznie również druga para, gdzie Itas Trentino zmierzy się z zespołem Gas Sales Piacenza. Kto okaże się lepszy w tym starciu? Relacja na żywo z meczu Itas Trentino – Gas Sales Piacenza na Polsatsport.pl.

Ekipa z Trydentu w półfinale rozgrywek zameldowała się jako pierwsza. Druga drużyna sezonu zasadniczego w ćwierćfinale mierzyła się z ekipą Vero Volley Monza. W pierwszym spotkaniu siatkarze z Monzy postawili się gospodarzom, urywając im dwa sety. Jak się później okazało to było ostrzeżenie dla Itasu Trentino, który w drugim meczu musiał uznać wyższość rywali, a w rywalizacji do trzech zwycięstw było 1:1. Kolejne dwa spotkania pewnie zwyciężyła jednak ekipa z Trydentu.

ZOBACZ TAKŻE: Gino Sirci: Zazdroszczę wam świata polskiej siatkówki

Z kolei szósta drużyna fazy zasadniczej Gas Sales Piacenza teoretycznie miała trudniejsze zadanie do wykonania. W ćwierćfinale ich przeciwnikiem była bowiem trzecia siła ligi - Modena Volley. Siatkarze z Modeny w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzili już 2:0. Jednak zdobywcy Puchau Włoch nie poddali się i odwrócili losy tej rywalizacji, wygrywając trzy kolejne spotkania.

Teraz Itas Trentino i Gas Sales Piacenza zmierzą się ze sobą w walce o awans do finału SuperLega. Siatkarze z Trydentu nie raz pokazali, że są groźnym przeciwnikiem, a z drużyną z Piacenzy mają do wyrównania rachunki za porażkę w finale Pucharu Włoch. Czy będą w stanie tego dokonać? A może po raz kolejny to ekipa Gas Sales Piacenza wyjdzie z tej rywalizacji zwycięsko?

Relacja na żywo z meczu Itas Trentino – Gas Sales Piacenza na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:30.

OL, Polsat Sport