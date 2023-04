W piątek, w ramach 34. kolejki Euroligi, Bayern Monachium zmierzy się z Żalgirisem Kowno. Goście zawalczą w tym meczu o wejście do fazy play-off rozgrywek. Czy uda im się osiągnąć ten cel? Transmisja meczu Bayern Monachium – Żalgiris Kowno w Polsacie Sport Premium 1, na Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

Dla gospodarzy jest to ostatnie spotkanie w ramach tegorocznych zmagań w Eurolidze. Przed ostatnią kolejką podopieczni Andrei Trinchieriego zajmują odległą, 15. pozycję w tabeli – taka kolej rzeczy sprawia, że będą oni mogli zagrać bez większego stresu, ciesząc się każdą minutą spędzoną na parkiecie.

Inaczej prezentuje się sytuacja koszykarzy z Kowna. To w ich mieście odbędzie się finał rozgrywek w tym sezonie, co stanowi dodatkową motywację do osiągnięcia jak najlepszego rezultatu. Drużyna Żalgirisu znajduje się obecnie na 8. miejscu, mając realne szanse na grę w fazie play-off.

MSZ, Polsat Sport