To właśnie w derbach Małopolski podopieczni Radosława Sobolewskiego ponieśli pierwszą porażkę na zapleczu PKO BP Ekstraklasy w 2023 roku. Gospodarze wygrali 2:1 i sprawili, że Wisła po siedmiu triumfach z rzędu musiała wyjechać z Niepołomic z niczym.

Nie zmienia to jednak faktu, że świetna passa pozwoliła Wiśle dogonić czołówkę tabeli i przedłużyć nadzieje na bezpośredni awans do elity. Krakowianie plasują się na czwartej lokacie i do drugiej Bruk-Bet Termaliki Nieciecza tracą tylko dwa punkty.

Aspiracje sięgające gry w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy mają piłkarze Stali Rzeszów, którzy po trzech meczach z rzędu bez wygranej, rozgromili w poprzedniej kolejce Zagłębie Sosnowiec aż 6:0. Drużyna ze stolicy Podkarpacia znajduje sie na ósmym miejscu z trzema "oczkami" straty do szóstej pozycji.

Warto zaznaczyć, że Stal potrafiła pokonać u siebie Wisłę 2:1 w pierwszym meczu obu zespołów w tym sezonie.

Relacja i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Stal Rzeszów od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport