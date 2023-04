Skład Polaków na IMŚ w tenisie stołowym. Kto wystąpi na turnieju w Durbanie?

W grze pojedynczej wystąpią Natalia Bajor, Anna Węgrzyn, Jakub Dyjas i Maciej Kubik. Troje ostatnich zagra również w deblu – Węgrzyn w parze ze swoją siostrą bliźniaczką Katarzyną, Dyjas z Belgiem Cedricem Nuytinckiem, a Kubik z Samuelem Kulczyckim. W mikście Polskę reprezentować będą Katarzyna Węgrzyn i Kulczycki oraz Bajor i Marek Badowski.

– O występie w tej imprezie decyduje ranking światowy i miejsca w grze pojedynczej, deblowej oraz mieszanej. Jako ostatni, w mikście, dołączyli do naszego składu Marek Badowski i Natalia Bajor – wyjaśnił dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisa Stołowego Stefan Dryszel.

Wcześniej, od 5 do 7 maja, mężczyźni wezmą udział w Osijeku w barażowym turnieju drużynowych mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Tomasza Krzeszewskiego zmierzą się w grupie z Finami i Litwinami, a bezpośredni awans do finałowych zawodów, które we wrześniu odbędą się w szwedzkim Malmoe, uzyskają dwa najlepsze zespoły. Najsłabszy z tej trójki zachowa szansę, ale będzie musiał wygrać dodatkowy turniej w Osijeku.

W składzie biało-czerwonych znaleźli się zawodnicy powołani na mistrzostwa świata oraz Miłosz Redzimski.

W Malmoe zagrają również Polki, które trafiły w grupie na m.in. zawieszoną w międzynarodowych rozgrywkach Białoruś i dlatego były zwolnione z eliminacji.

RM, PAP