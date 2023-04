Kiedy Jakub Moder wróci do gry? Niepokojące doniesienia

Od kontuzji Jakuba Modera minął już ponad rok, ale reprezentant Polski wciąż walczy o powrót na boisko. Według najnowszych doniesień nie zanosi się na to, aby piłkarz Brighton miał wybiec na murawę w najbliższym czasie.

Moder doznał kontuzji zerwania więzadeł w kolanie 2 kwietnia 2022 roku podczas meczu ligowego przeciwko Norwich. Diagnoza oznaczała bardzo długą przerwę i niestety, Polakowi wciąż nie udało się wrócić do pełni zdrowia.

Według doniesień brytyjskiego dziennikarza BBC, Johny'ego Cantora, Moder będzie zdolny do gry dopiero w przyszłym sezonie. Pomocnik rozpoczął już treningi z piłką.

- Prawdopodobnie nie wróci do gry w tym sezonie - rzekł Cantor w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

Kiedy Moder doznał bolesnej i długotrwałej kontuzji, menedżerem Brighton był wówczas Graham Potter, który jeszcze niedawno pracował w Chelsea. Obecnie szkoleniowcem "Mew" jest Roberto De Zerbi. Pod jego wodzą Brighton spisuje się znakomicie i jest w grze o europejskie puchary. Pytanie, czy wracający do zdrowia Moder zaskarbi sobie sympatię Włocha po tak długiej przerwie?

- Trudno teraz powiedzieć, w jaki sposób postrzega Modera aktualny menadżer, bo Polaka nie było tak długo z drużyną. Myślę, że może mieć problem z szybkim dostaniem się do podstawowego składu z silnymi piłkarzami kalibru Moisesa Caicedo, Alexisa Mac Allistera czy Pascala Grossa. Powiedziałbym, że Moder pasowałby do taktyki preferowanej przez Roberto De Zerbiego. Jest bardzo inteligentnym zawodnikiem. Już udowodnił, że potrafi przystosować się do różnych ról na boisku - powiedział Cantor.

Przypomnijmy, że 24-letni Moder trafił do Brighton w 2020 roku z Lecha Poznań za rekordowe 11 milionów euro, stając się najdroższym piłkarzem sprzedanym z PKO BP Ekstraklasy. W angielskim klubie odnalazł się bardzo szybko. W Premier League rozegrał 40 meczów. Strzelił w nich dwa gole. W reprezentacji Polski wystąpił w 20 spotkaniach. Z powodu urazu nie poleciał z Biało-Czerwonymi na mundial do Kataru. Jego kontrakt z Brighton jest ważny do 30 czerwca 2025 roku.