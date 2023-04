Wydawać by się mogło, że od pamiętnych zdarzeń na torze Portimao upłynęło wystarczająco dużo czasu, by wszyscy kontuzjowani zawodnicy mogli powrócić do ścigania. Niestety tak nie jest. Najbliższy wyścigowy weekend na torze Cota w Austi, odbędzie się pod nieobecność siedmiokrotnego zwycięzcy tej rundy - Marca Marqueza. Transmisja GP Ameryk w Polsacie Sport Premium, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.