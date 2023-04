Nie tylko w siatkówce! Dwie tureckie drużyny w finale Euroligi koszykarek

Koszykarki CBK Mersin Yenisehir po zwycięstwie nad gospodarzem turnieju Final Four ZVVZ USK Praga 78:58 zostały drugim finalistą Euroligi. W niedzielę w meczu o tytuł zmierzą się dwie tureckie drużyny, gdyż wcześniej Fenerbahce Stambuł wygrał z Famila Beretta Schio 77:70.

Debiutująca w Final Four drużyna z Mersin pierwszy w dziejach klubu awans do finału zawdzięcza dobrej defensywie w drugiej połowie spotkania. Do przerwy wygrywała 44:40, ale w kolejnych dwóch kwartach pozwoliła gospodyniom rzucić zaledwie po dziewięć punktów, sama zdobywając 18 i 16.





Tym samym dojdzie do pierwszego w historii finału Euroligi koszykarek z udziałem dwóch drużyn z Turcji i na pewno jedna z nich zdobędzie swój pierwszy tytuł w najważniejszych kobiecych rozgrywkach.

Fenerbahce w finale wystąpi drugi raz z rzędu (przed rokiem przegrał w Stambule z węgierskim Sopronem 55:60) i piąty w historii. Dotychczas (2013, 2014, 2017, 2022) nie udało mu się zwyciężyć.

Wyniki półfinałów Euroligi koszykarek:

ZVVZ USK Praga - CBK Mersin Yenisehir 58:78 (18:24, 22:20, 9:18, 9:16)

Najwięcej punktów: dla ZVVZ USK - Valeriane Vukosavljevic 15, Brionna Jones 14, Alyssa Thomas 11; dla CBK Mersin - Tiffany Hayes 19, Aleksandra Crvendakic i Elisabeth Williams po 16.

Fenerbahce Stambuł - Famila Beretta Schio 77:70 (16:21, 20:19, 25:14, 16:16)

Najwięcej punktów: dla Fenerbahce - Brenna Stewart 24, Satou Sabally 13, Emma Meesseman 13; dla Famili - Jasmine Keys 19, Marina Mabrey 11, Rhyne Howard 8.

Program niedzielnych meczów:

o 3. miejsce

ZVVZ USK - Famila (godzina 17.00)

finał

Fenerbahce - CBK Mersin (godzina 20.00).

RM, PAP