Nie wygra po raz trzeci z rzędu! Obrońca trofeum wyeliminowany z turnieju ATP w Monte Carlo

🇵🇱 Nie będzie trzeciego tytułu z rzędu w Monte-Carlo dla Stefanosa Tsitsipasa! Taylor Fritz pokonał Greka 6:2, 6:4.



🇬🇧 Taylor Fritz beats Stefanos Tsitsipas 6:2, 6:4 and advances to the SF of ATP Masters 1000 in Monte-Carlo!



🔜 Andrey Rublev



📸 #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/LojSCO7iuS