Czas na trzecie ćwierćfinałowe starcie PlusLigi w parze Projekt Warszawa – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Mistrzowie Polski są o krok od awansu do półfinału tegorocznych rozgrywek. Dlatego, aby pozostać w rywalizacji drużyna Projektu Warszawa musi rzucić na szalę wszystkie swoje siły. Czy uda im się doprowadzić do czwartego spotkania? Transmisja meczu Projekt Warszawa - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Można było się spodziewać, że skoro do walki przystępuje czwarta i piąta ekipa sezonu zasadniczego PlusLigi to rywalizacja będzie bardzo zacięta. Jak na razie kędzierzyńsko-warszawska para nie zawodzi i dostarcza sympatykom siatkówki wiele emocji.

Po dwóch spotkaniach rozegranych na hali Azoty, rywalizacja przenosi się na Torwar, gdzie ekipa Projektu ostatnią porażkę odniosła 23 listopada 2022 roku. Kędzierzynianie zapewne mają nadzieję odczarować warszawską twierdzę i w piątek zamknąć ćwierćfinałową rywalizację, w której prowadzą już 2:0.

O zwycięstwie w obu spotkaniach zadecydował tie-break, gdzie dwukrotnie lepsi okazali się siatkarze z Opolszczyzny. Wyniku drugiego meczu na pewno może żałować ekipa ze stolicy, która prowadziła w setach 2:1, a w czwartej partii zdołała zbudować sześciopunktową przewagę (20:14) i wydawało się, że ich zwycięstwo będzie już tylko formalnością. Wtedy jednak ZAKSA pokazała dlaczego to właśnie ona jest dwukrotnym klubowym mistrzem Europy i odrobiła straty, wyszła na prowadzenie i wygrała 25:23, doprowadzając do remisu 2:2. Nakręceni zwycięstwem kędzierzynianie, po zaciętej walce, triumfowali również w tie-breaku 15:13.

Mistrzowie Polski, w walce do trzech zwycięstw, prowadzą już 2:0 i są o krok od awansu do półfinału PlusLigi. Czy uda im się zakończyć tę rywalizację w piątkowy wieczór? A może to siatkarze Projektu Warszawa zdołają wygrać to spotkanie?

Transmisja meczu Projekt Warszawa - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:30.

