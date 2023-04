Przypomnijmy, że 31-latka musiała uznać wyższość Julii Putincewej. Spotkanie zakończyło się w dwóch setach. Również dwóch partii potrzebowała Rybakina na pokonanie Weroniki Falkowskiej. Warto jednak wspomnieć, że Kazaszka jest znacznie wyżej notowana w rankingu WTA, a mimo to Polka w niektórych momentach postawiła rywalce mocne warunki.

W sobotę Biało-Czerwone spróbują odwrócić losy rywalizacji. Linette to aktualnie 19. rakieta świata. Jej najbliższa przeciwniczka plasuje się na siódmej pozycji. Przypomijmy, że Linette to półfinalistka ostatniego Australian Open. Natomiast Rybakina w tym samym turnieju dotarła do finału.

Po spotkaniu Linette - Rybakina odbędzie się mecz Falkowska - Putincewa. Później natomiast czeka nas rywalizacja w deblu. Falkowska zagra w parze z Alicją Rosolską, a ich rywalkami będą Gozal Aintidinova oraz Anna Danilina.

Relacja i wynik na żywo meczu Magda Linette - Jelena Rybakina na Polsatsport.pl. Początek 9:30.

mtu, Polsat Sport