Sofiane Boufal wrócił wspomnieniami do sensacyjnego zwycięstwa podczas mundialu w Katarze, kiedy z kolegami z reprezentacji pokonał Portugalię 1:0. Tym samym Maroko wyeliminowało rywali na etapie ćwierćfinału, pozbawiając Cristiano Ronaldo marzeń o zdobyciu jedynego trofeum, którego brakowało mu w swej kolekcji.

Wówczas były już piłkarz Manchesteru United rozpoczął spotkanie ćwierćfinałowe na ławce rezerwowych. W 42. minucie gola dla Maroka zdobył Youssef En-Nesyri, a wszystkie kamery skierowały obraz na znajdującego się za linią boczną Ronaldo, niedowierzającego w to co widzi. Gwiazdor reprezentacji Portugalii pojawił się na murawie w drugiej połowie, jednak nawet on nie zdołał odwrócić wyniku meczu. Po ostatnim gwizdku kamery uchwyciły, jak Ronaldo płacząc opuszcza stadion.

Teraz Boufal przyznał, że "cieszył się" widząc, jak jego drużyna doprowadziła do łez pięciokrotnego zdobywcę Złotej Piłki. Były zawodnik Southampton zaznaczył jednak, że darzy gwiazdę Al-Nassr ogromnym szacunkiem.



- Z całym szacunkiem dla niego, ale podobało mi się, że to on płacze, a nie my – powiedział cytowany przez stację telewizyjną Alkass.



Skrzydłowy wbił Ronaldo jeszcze jedną szpilkę, przyznając kogo bardziej ceni od Portugalczyka.



- Wolę Messiego od Ronaldo, a klubem, w którym chcę grać jest Barcelona - zaznaczył.



Po głośnym odejściu z Manchesteru United w listopadzie 2022 roku Ronaldo przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, gdzie podpisał dwuipółletni kontrakt z Al-Nassr. Legenda Realu Madryt zarabia oszałamiającą kwotę 173 milionów funtów rocznie, tym samym będąc najlepiej opłacanym sportowcem w historii. Dotychczas Ronaldo w barwach Al.-Nassr strzelił 11 goli i zanotował dwie asysty w 12 meczach.

