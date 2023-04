Zagłębie Sosnowiec zmierzy się z Ruchem Chorzów w 27. kolejce Fortuna 1 Ligi. Mimo tego, że to sosnowiczanie mają o wiele większy budżet od Ruchu, to ekipa z Chorzowa walczy o Ekstraklasę, a Zagłębie o utrzymanie w Fortuna 1 Lidze. Transmisja TV i stream online meczu Zagłębie - Ruch w Polsacie Sport Extra i w Polsacie Box Go.