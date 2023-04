W sobotnie wczesne popołudnie ekipa Aluron CMC Warty Zawiercie rozpocznie walkę o awans do półfinału PlusLigi. "Jurajscy Rycerze" zmierzą się na wyjeździe z Indykpol AZS-em Olsztyn, który postara się o powtórkę wyniku z rundy zasadniczej. Relacja na żywo z meczu Indykpol AZS Olsztyn - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl.

To właśnie w rundzie zasadniczej w Olsztynie gospodarze pokonali Wartę 3:0. Wygrali również w Zawierciu 3:2, ale podczas ćwierćfinałowej rywalizacji w fazie play-off to uczestnicy tegorocznej edycji Ligi Mistrzów są znacznie lepsi. W dwóch pierwszych konfrontacjach we własnej hali wygrali bez straty seta, chociaż olsztynianie mocno postawili się rywalom w drugim spotkaniu.

Czy siatkarzy AZS-u stać na przedłużenie rywalizacji, która toczy się do trzech zwycięstw? Miejscowi nie mają już nic do stracenia. Porażka będzie oznaczać odpadnięcie z walki o medale. Ewentualna wygrana sprawi, że kolejny mecz ponownie odbędzie się w Olsztynie. Wyrównanie stanu rywalizacji doprowadzi do piątego, decydującego starcia w Zawierciu.

Relacja i wynik na żywo meczu Indykpol AZS Olsztyn - Aluron CMC Warta Zawiercie od godz. 14:45 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport