Czas na kolejną galę UFC. Tym razem największa organizacja MMA na świecie zawita do Kansas City. W walce wieczoru dojdzie do starcia dwóch czołowych zawodników kategorii piórkowej. Były mistrz Max Holloway (23-7, 10 KO, 2 Sub) skrzyżuje rękawice z Arnoldem Allenem (19-1, 7 KO, 4 Sub). Transmisja gali UFC: Holloway - Allen w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.