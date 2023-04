Remis Fiorentiny z wyżej notowanym rywalem

Fiorentina jest już niemal pewna awansu do półfinału LK, ale w Serie A spisuje się średnio. W tabeli zajmuje dopiero dziewiąte miejsce, natomiast szósta Atalanta walczy o prawo gry w europejskich pucharach. W poniedziałek na boisku we Florencji to jednak gospodarze mieli zdecydowaną przewagę i mogą czuć niedosyt z remisu.

Fiorentina atakowała, ale w 37. minucie to Joakim Maehle strzelił bramkę dającą prowadzenie Atalancie. W 55. min wyrównał z rzutu karnego Arthur Cabral. Początkowo sędzia nie dostrzegł zagrania ręką w polu karnym Rafaela Toloi, ale po analizie VAR zmienił zdanie i podyktował "jedenastkę". Do końca meczu wynik już nie uległ zmianie.

W tabeli Serie A prowadzi Napoli (75 pkt), a kolejne miejsca zajmują Lazio Rzym (61) i AS Roma (56). Atalanta jest szósta (49), a Fiorentina dziewiąta (42).

MC, PAP