Wiadomo, w jakim klubie Fabiański ma grać w przyszłym sezonie!

Wszystko wskazuje na to, że Łukasz Fabiański kolejny sezon swojej kariery spędzi w West Hamie. Klub zamierza skorzystać z opcji przedłużenia kontraktu, która jest zapisana w obecnej umowie bramkarza z przedstawicielem Premier League.

Przypomnijmy - Fabiański podpisał nowy kontrakt z West Hamem w 2022 roku, przedłużając umowę o rok. Klub zapewnił sobie jednak opcją przedłużenia kontraktu o kolejne 12 miesięcy. Jak donosi Pete O'Rourke, szefowie "Młotów" zamierzają z niej skorzystać i Fabiański ma związać się z klubem do 2024 roku.

"Fabian" trafił do West Hamu w 2018 roku, kiedy przeniósł się do tej ekipy ze Swansea. Od tamtej pory jest podstawowym golkiperem tej drużyny, rozgrywając w jej barwach do tej pory 168 meczów. Były bramkarz Legii Warszawa w tym sezonie wystąpił w 28 spotkaniach Premier League.

W latach 2006-2021 grał w reprezentacji Polski, w której rozegrał 57 meczów. Brał udział w MŚ 2006 i 2018 oraz ME 2008, 2016 i 2020.

