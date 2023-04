Jan-Krzysztof Duda kontra najlepsi szachiści Europy. Już w czerwcu szachy opanują Kraków!

Mistrzostwa Europy par zgromadzą w stolicy Małopolski najlepszych szachistów i szachistki z ośmiu europejskich federacji – oczywiście z Polski, a także z Ukrainy, Azerbejdżanu, Francji, Rumunii, Niemiec, Armenii i Holandii. W rywalizacji mężczyzn Polskę reprezentować będzie Jan-Krzysztof Duda, najlepszy polski szachista, m.in. zdobywca Pucharu Świata oraz wicemistrz świata w szachach błyskawicznych. W najnowszym rankingu Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) zajmuje on odpowiednio czwarte i ósme miejsce w szachach szybkich i w błyskawicznych. Nazwisko Polki, która wystąpi w zmaganiach kobiet, zostanie podane wkrótce.

– Bardzo się cieszę, że zagram w Krakowie, dawno tutaj nie rywalizowałam, a w tak dużego wydarzenia szachowego w stolicy Małopolski jeszcze nie było – mówi Jan-Krzysztof Duda, ambasador Igrzysk Europejskich 2023. – Liczę, że to wyjątkowe dla mnie miejsce doda mi jeszcze skrzydeł i razem z moją partnerką wygramy, najlepiej wszystko. Cieszę się, że będą też transmisje w internecie, które pozwolą śledzić rywalizację dużej liczbie kibiców. Jestem bardzo zadowolony, że w moim rodzinnym regionie odbywa się tak duża impreza, jaką są Igrzyska Europejskie, a także z faktu, że jej ważną częścią są mistrzostwa Europy par w szachach błyskawicznych. Sprzyja to promocji miasta Krakowa i naszej dyscypliny – dodaje nasz arcymistrz.

Tempo gry w krakowskich mistrzostwach wynosić będzie trzy minuty na partię dla zawodnika (zawodniczki) plus 2 sekundy za każdy ruch. Panowie i panie rywalizować będą – oddzielnie – w systemie każdy z każdym (każda z każdą).

– To jest niesamowicie ważne dla Europejskiej Unii Szachowej i Międzynarodowej Federacji Szachowej, że komitet organizacyjny Igrzysk Europejskich 2023 zaprosił najlepszych szachistów Starego Kontynentu do wzięcia udziału w tym największym tegorocznym multisportowym wydarzeniu, jakim są Igrzyska Europejskie – podkreśla Łukasz Turlej, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE). – To dla naszego środowiska spore wyróżnienie. Patrząc na bardzo duże zaangażowanie władz Krakowa i komitetu organizacyjnego igrzysk widać wyraźnie, że nasze uczestnictwo w tej imprezie ma także duże znaczenie dla organizatorów.

Świadczy o tym choćby miejsce, gdzie odbyła się pierwsza konferencja prasowa – Sala Olimpijska w Hotelu Francuskim w Krakowie, to właśnie w tym miejscu powstał przecież Polski Komitet Olimpijski. Już od pierwszego kroku ranga szachów w Igrzyskach Europejskich jest wysoka. Jestem przekonany, że ta impreza rozgrywana w Polsce, w Krakowie, wypadnie świetnie. Rywalizacja sportowa zapowiada się emocjonująco, nasz arcymistrz Jan-Krzysztof Duda zmierzy się z całą europejską czołówką w szachach błyskawicznych. Taka formuła powoduje, że turniej będzie bardzo atrakcyjny nie tylko dla ekspertów, ale dla wszystkich fanów szachów. Szykuje się wyjątkowe wydarzenie, w którym warto uczestniczyć – dodał.

Wiele po mistrzostwach Europy obiecują sobie także organizatorzy Igrzysk Europejskich 2023. – Szachy to królewska dyscyplina sportu, która szczególnie z pojawieniem się arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudy ma dla nas wszystkich olbrzymie znaczenie – zaznacza Janusz Kozioł, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej, wiceprezes Spółki Igrzyska Europejskie 2023. – Cieszymy się, że najlepszy polski szachista będzie mógł walczyć o medale w naszym mieście. Mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych odbędą się w ramach imprez towarzyszących Igrzyskom Europejskim, mam nadzieję że będzie okazja do świętowania pierwszego polskiego sukcesu już przed startem samych igrzysk, bo bardzo liczymy na udany start naszego ambasadora. Igrzyska Europejskie to stosunkowo młoda impreza, dużo dłuższe tradycje mają jej odpowiedniki w Azji czy w Ameryce, ale dla Krakowa to bardzo ważne wydarzenie, jesteśmy bowiem miastem kultury i sportu. Chcemy się chwalić największymi imprezami. Mistrzostwa Europy z udziałem naszego arcymistrza z pewnością wpisują się to nasze spojrzenie na sport – zakończył.

Informacja prasowa