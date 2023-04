W bieżącym roku monachijczycy rozegrali 18 spotkań. Wygrali z nich tylko dziesięć, dokładając do tego cztery remisy i tyle samo porażek. Takiego kryzysu w stolicy Bawarii nie było od dawna. Zaniepokojony słabą dyspozycją Bayernu jest jego legendarny piłkarz. Jego zdaniem brakuje w zespole takich piłkarzy jak Neuer i Lewandowski.



− Oni zrobili w przeszłości największą różnicę. Nie zapominam też o Riberym, Robbenie, Lahmie i Schweinsteigerze. Ich znaczenie było nie mniej ważne. Ale teraz brakuje jakości Neuera i Lewego po obu stronach boiska – powiedział Matthäus.

Co prawda, z wyżej wymienionych piłkarzy, w Monachium występuje już tylko Neuer, ale w grudniu nabawił się kontuzji podczas jazdy na nartach i nie zobaczymy go na boisku już do końca sezonu. Odczuwalny jest też brak Lewandowskiego, który latem 2022 roku przeniósł się do FC Barcelona.



− Jeden zapobiegał bramkom, a drugi je zdobywał. Obaj byli cichymi liderami na boisku, nie byli głośni. Prowadzili zespół swoją jakością – podsumował.



Były reprezentant Niemiec wrócił wspomnieniami do czasów, kiedy bronił barw "Die Roten".



- Kiedy wiedziałem, że Oliver Kahn stoi za mną, czułem się lepiej. Obecnie drużyna może nie mieć stuprocentowego zaufania do bramkarza w Bayernie – zakończył.



Yann Sommer trafił do stolicy Bawarii w styczniu, aby wypełnić lukę po kontuzjowanym Neuerze. Do tej pory Szwajcar bronił dostępu do monachijskiej bramki w 18 meczach. W tym czasie stracił 22 gole i zachował sześć czystych kont.

PN, Polsat Sport