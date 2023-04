Mistrzowie świata spotkają się z kibicami na wspólnym treningu

25 kwietnia 2023 roku w ośrodku narciarskim PKL Kasprowy Wierch odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które będzie okazją do spotkania i wspólnego treningu m.in. z najlepszą obecnie polską narciarką alpejską Maryną Gąsienicą-Daniel oraz z medalistami mistrzostw świata w Bakurianii snowboardzistami Aleksandrą Król i Oskarem Kwiatkowskim.

Spotkanie podzielone będzie na dwie części. O 9:30 w Restauracji Poziom 1959 na Kasprowym Wierchu będzie można porozmawiać z zawodnikami, zrobić sobie wspólne zdjęcie, otrzymać pamiątkowy plakat i widokówkę z autografem, a także przybić piątkę z zawodnikami.

O 10:30 rozpocznie się trening naszych najlepszych narciarzy i snowboardzistów. Specjalnie na tę okazję rozstawione zostaną dwa giganty w Dolinie Gąsienicowej tak, by kibice mogli podglądać jazdę zawodników i spróbować swoich sił na trasie. Tego dnia na Kasprowym Wierchu będzie można spotkać alpejczyków: Marynę Gąsienicę-Daniel, Magdalenę Łuczak, Magdalenę Bańdo i Piotra Habdasa, a także snowboardzistów: Aleksandrę Król, Olimpię Kwiatkowską, Marię Chyc, Oskara Kwiatkowskiego, Michała Nowaczyka oraz Mikołaja Rutkowskiego.

To była kolejna bardzo dobra zima w wykonaniu Maryny Gąsienicy-Daniel, która przez cały sezon dostarczała wielu sportowych emocji kibicom narciarstwa alpejskiego. Polka zanotowała najlepszy w karierze rezultat, kiedy we francuskim Courchevel wywalczyła piąte miejsce w slalomie równoległym podczas Mistrzostw Świata Seniorów. Rywalizację w seniorskim czempionacie w swojej koronnej konkurencji, czyli slalomie gigancie, nasza alpejka ukończyła na 10. pozycji. Minionej zimy Maryna Gąsienica-Daniel pięciokrotnie wjeżdżała do czołowej „10” Pucharu Świata w slalomie gigancie i na koniec sezonu zajęła 13. miejsce w klasyfikacji generalnej w tej konkurencji.

Najlepszy w karierze sezon mają za sobą polscy snowboardziści, którzy osiągnęli historyczne wyniki zarówno w Pucharze Świata, jak i w mistrzostwach świata seniorów. Aleksandra Król i Oskar Kwiatkowski wywalczyli w Bakuriani pierwsze w historii medale dla Polski w snowboardzie alpejskim. Kwiatkowski został mistrzem świata w slalomie gigancie równoległym, a Król zdobyła brąz w tej konkurencji. Oskar Kwiatkowski również jako pierwszy Polak wygrał zawody Pucharu Świata i stanął na podium klasyfikacji końcowej Pucharu Świata w slalomie gigancie równoległym.

Podopieczni Oskara Boma pięciokrotnie tej zimy stawali na podium Pucharu Świata. Aleksandra Król była druga w Carezzie, a w Winterbergu wspólnie z Oskarem Kwiatkowskim zajęła trzecie miejsce. Z kolei Kwiatkowski w tym sezonie po raz pierwszy w karierze wygrał zawody Pucharu Świata. Historyczny wynik osiągnął w szwajcarskim Scuol. Następnie zwycięstwo i trzecie miejsce zanotował w kanadyjskim Blue Mountain. Na koniec sezonu Oskar Kwiatkowski był trzeci w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w slalomie gigancie równoległym, a tuż za podium w „generalce” kobiet w tej konkurencji uplasowała się Aleksandra Król. Kibice będą mogli spotkać medalistów mistrzostw świata seniorów z Bakuriani oraz innych reprezentantów Polski w narciarstwie alpejskim i snowboardzie podczas wydarzenia „Tu trenuje PolSKI Mistrz – możesz i TY!” w ośrodku narciarskim PKL Kasprowy Wierch, które odbędzie się we wtorek, 25 kwietnia 2023 r.

Informacja Prasowa