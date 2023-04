We wtorek siatkarze PGE Skry zmierzą się w rewanżowym starciu z GKS-em Katowice. Stawką będzie 11. miejsce sezonu 2022/2023 PlusLigi. Pierwszy mecz zakończył się triumfem ekipy ze Śląska (3:1). Czy zespół Grzegorza Słabego będzie w stanie powtórzyć ten wynik w Hali Energa? Transmisja meczu PGE Skra Bełchatów - GKS Katowice w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Tak słabego sezonu bełchatowianie nie mieli od lat. Wygrali zaledwie jedenaście spotkań w rundzie zasadniczej. To przełożyło się na zdobycie 39 punktów i jedenastą pozycję w tabeli. Brak awansu do najlepszej "ósemki" rozgrywek jest niewątpliwie wielkim ciosem dla PGE Skry.



Takich ambitnych planów nie miał z kolei GKS. Zespół z Katowic wygrał mecz więcej od sześciokrotnych mistrzów Polski, ale uplasował się za bełchatowianami. 32 punkty wystarczyły drużynie Słabego na zajęcie 12. lokaty.

PGE Skra i GKS mierzyły się ze sobą w tym sezonie trzykrotnie. W rundzie zasadniczej obie drużyny podzieliły się zwycięstwami. W stolicy Śląska lepsi okazali się przyjezdni (3:0) , natomiast w rewanżu doszło do pięciosetowego starcia zakończonego triumfem GKS-u.



Do trzeciego spotkania z udziałem tych zespołów doszło w ubiegły czwartek. Atut własnej hali wykorzystali katowiczanie, którzy zwyciężyli 3:1. We wtorek rywalizacja przeniesie się do Bełchatowa. Która z drużyn przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę?



