Były kapitan siatkarskiej reprezentacji ogłosił ważną decyzję! "Każda historia ma swój koniec..."

Nemanja Petrić (rocznik 1987) w reprezentacji Serbii występował od 2009 roku. W narodowych barwach wywalczył trzy medale mistrzostw Europy (2019 – złoto, 2013, 2017 – brąz), oraz srebro Ligi Światowej 2015. Zajął też czwarte miejsce w mistrzostwach świata 2018.

"Każda historia ma swój początek i koniec, także moja reprezentacyjna... To była historia pełna silnych emocji, chwil, wydarzeń, podróży, a przede wszystkim ludzi. Ludziom, z którymi przez to przechodziłem i którzy mi pomogli, bardzo im dziękuję. To był dla mnie wielki zaszczyt, moja droga Serbio, a twoja koszulka pozostanie moją największą nagrodą" – napisał siatkarz w mediach społecznościowych.





Petrić w czasie swej kariery klubowej grał głównie we Włoszech (2011–14 Sir Safety Perugia, 2014–17 i 2020–21 Modena Volley, 2019–20 Allianz Milano, Emma Villas Siena), a także w Belgii, Rosji Turcji oraz w Katarze.

RM, Polsat Sport