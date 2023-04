Były mistrz Bellatora: Nie walczyłbym z gejem. Nie podałbym mu nawet ręki

Aleksandr Szlemienko, były mistrz Bellator MMA z 2013 i zwycięzca M-1 Grand Prix z 2016 roku, przyznał, że nie wyszedłby do walki, gdyby jego przeciwnik należał do którejś z mniejszości seksualnych.

Ogromne poruszenie w środowisku MMA wywołał niedawny coming out Jeffa Moliny. Amerykanin przyznał się, że jest osobą biseksualną, co czyni go pierwszym zawodnikiem LGBT w najlepszej federacji na świecie, UFC.

Aleksandr Szlemienko, były mistrz Bellatora, podkreślił w rozmowie z rosyjskimi mediami, że on sam nigdy nie zdecydowałby się na walkę, gdyby wiedział, że jego rywal należy do którejś z mniejszości seksualnych. I to niezależnie od federacji czy stawki pojedynku!

- Nie zrobiłbym tego. Mam inne poglądy, inaczej mnie wychowywano i na pewno nie stanąłbym do walki np. z gejem. Powiem wprost: takiej osobie nie podałbym nawet ręki - powiedział Rosjanin.

38-latek rozpoczął zawodową karierę w MMA w 2004 roku. Walczył między innymi dla Bellatora (zdobył tam mistrzostwo w 2013 roku), M-1, Hell Cage i kilku azjatyckich federacji.

RI, Polsat Sport