Igrzyska Europejskie: Ogień Pokoju dotarł do Krakowa

Dokładnie dwa miesiące przed rozpoczęciem Igrzysk Europejskich Ogień Pokoju, który w imieniu Polski odebrał w poprzednim tygodniu w Rzymie Prezydent RP Andrzeja Duda, w piątek dotarł do Krakowa. Kaganek przyleciał samolotem LOT, a przywiózł go przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Marcin Nowak.

- Jestem bardzo dumny, że mogłem przywieźć Ogień Pokoju do Krakowa. Obecność tego płomienia w naszym mieście to najlepszy dowód, że ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich jest coraz bliżej. W najbliższych dniach zorganizowana zostanie sztafeta, w ramach której ogień będzie wędrował po Małopolsce – powiedział Nowak.

Kaganek z Ogniem Pokoju został odebrany przez marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, a następnie przewieziony pociągiem i dostarczony do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

- Wierzę, że ten żywy symbol wartości olimpijskich, który dotarł dziś do Małopolski, zjednoczy nas pod głównym, przewodnim hasłem Igrzysk Europejskich - "Jesteśmy jednością" (We are unity - przyp. PAP). Mam nadzieję, że dla każdego uczestnika igrzysk będzie to najważniejsze przesłanie, które pozostanie na długo w pamięci po pobycie na gościnnej małopolskiej ziemi - zaznaczył Kozłowski.

Trzecia edycja Igrzysk Europejskich odbędzie się między 21 czerwca a 2 lipca 2023 roku. Rywalizacja toczyć się będzie w 29 dyscyplinach, a w dużej części z nich sportowcy walczyć mają o kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 r.

W Krakowie i innych miastach południowej Polski wystartować ma ponad siedem tysięcy zawodników. Stolica Małopolski będzie głównym ośrodkiem igrzysk, jednak zawody rozgrywane będą również w: Bielsku-Białej, Chorzowie, Krynicy-Zdroju, Kryspinowie, Krzeszowicach, Myślenicach, Nowym Targu, Oświęcimiu, Rzeszowie, Tarnowie, Wrocławiu i Zakopanem.

psz, PAP