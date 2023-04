Klub NBA zwolnił trenera

55-letni Nurse w ostatnich dniach kilka razy spotkał się z prezesem klubu Masai Ujirim zanim podjęto decyzję o jego zwolnieniu.

Toronto zakończyło ten sezon z bilansem meczów 41-41. W rundzie play-in przegrało 105:109 z Chicago Bulls. Raptors stracili 19-punktową przewagę w trzeciej kwarcie, co jak powiedział Ujiri, „podsumowało to, co działo się w zespole w rozgrywkach".

„Nie poznawałem w tym roku zespołu, przecież my tak nie gramy. O tym mówiło się głośno. To przeszkadzało nam wszystkim. Trenerowi też to przeszkadzało, ale czasem trzeba coś zmienić i iść do przodu. Zwyciężanie i przyszłość to miejsca, w które musimy patrzeć” – powiedział Ujiri na konferencji prasowej.

Udoka od dawna zna się z Ujirim i wymieniany jest jako potencjalny główny następca zwolnionego trenera. Został zawieszony przez Boston Celtics przed rozpoczęciem bieżącego sezonu 2022-23 za wielokrotne naruszenia przepisów dotyczących drużyny. Zastąpił go Joe Mazzulla, któremu w lutym powierzono stałe stanowisko trenera "Celtów".

Nurse opuszcza Toronto z mistrzostwem 2019, nagrodą Trenera Roku NBA 2020 i bilansem spotkań 227-163 w ciągu pięciu sezonów. Szkoleniowiec jest wymieniany w kręgu zainteresowań Houston Rockets.

psz, PAP