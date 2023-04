Wątpliwości co do stanu zdrowia Adama Małysza pojawiły się, kiedy w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" poinformował, że jest w trakcie badań, ale o sprawie nie chce informować publicznie. W najnowszym poście na Instagramie Małysz odniósł się do spekulacji, które pojawiły się po tym wywiadzie.

"Dostaję ostatnio dużo pytań o moje zdrowie. Bardzo dziękuję, że dziennikarze tak się o mnie troszczą, ale jeszcze trochę popracuję. A stres? No cóż, w dzisiejszych czasach kto go nie ma, ten jest szczęściarzem. Czasem się pojawia, ale zawsze staram się zamienić go w pozytywną motywację do dalszego działania" - napisał Małysz.

Małysz od zeszłego roku jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Na tym stanowisku zastąpił Apoloniusza Tajnera, który pełnił tę funkcję przez 16 lat.

PSZ, Polsat Sport