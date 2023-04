Neymar z jasnym przekazem do kibiców. "Niedługo wrócę"

As PSG obecnie leczy kontuzję, której doznał w ligowym meczu z Lille, a która prawdopodobnie wykluczy go z gry do końca bieżącego sezonu. Neymar, korzystając z wolnego, oglądał na żywo mecz fazy grupowej Copa Sudamericana pomiędzy Santosem a Audax Italiano (0:0). Po spotkaniu obiecał fanom Biało-Czarnych... powrót do klubu.

ZOBACZ TAKŻE: Neymar może mieć kłopoty. Piłkarz pod lupą organu regulującego hazard

- Niedługo wrócę - powiedział Brazylijczyk.

Napastnik PSG dodał w rozmowie z "Globo", że nie była to z jego strony wyłącznie kurtuazja.

- Czuję się tu jak w domu i cieszę się, że po 10 latach znów mogłem tu być. Szkoda tylko, że mecz zakończył się remisem, bo chciałem, żeby Santos wygrał. To klub, któremu wszystko zawdzięczam. To on otworzył przede mną i moją rodziną swoje drzwi i to on pokazał mnie światu. Jestem szczęśliwy, mogąc tu być - powiedział Neymar.

Zawodnik został również zapytany o to, czy kibice również mówili mu, że chcieliby jego powrotu.

- Jeżeli ja sam marzę o ponownej grze dla Santosu, to wyobraźcie sobie, co oni muszą czuć - odparł z uśmiechem as "Canarinhos".

Neymar, wychowanek Santosu, odszedł z klubu do Barcelony w 2013 roku. Cztery lata później zamienił "Dumę Katalonii" na PSG, stając się najdroższym piłkarzem wszech czasów. Kwota transferu opiewała na zawrotne 222 miliony euro. W drużynie z Paryża sięgnął po cztery mistrzostwa, trzy Puchary i trzy Superpuchary Francji, ale w Lidze Mistrzów jego klub notorycznie zawodzi. Media w Brazylii informowały nawet, że Neymar nie czuje się dobrze w Ligue 1 i będzie chciał zmienić otoczenie.

RI, Polsat Sport