Siatkarki Grot Budowlanych po wyeliminowaniu mistrza Polski mają ochotę na sprawienie kolejnej niespodzianki w play off ekstraklasy. - Nie mamy nic do stracenia, a bardzo dużo do wygrania. Zagramy z Developresem z podniesionymi głowami - powiedział prezes klubu z Łodzi Marcin Chudzik. Relacja na żywo z meczu Developres Bella Dolina Rzeszów - Grot Budowlani Łódź na Polsatsport.pl.

Łodzianki w pierwszej rundzie play off sprawiły największą niespodziankę, a nawet sensację. Choć do fazy pucharowej awansowały z szóstego miejsca, wyeliminowały broniącego tytułu mistrza Polski Chemika Police. Rywalizacja miała trochę nietypowy przebieg, bowiem żadna z drużyn nie wykorzystała atutu własnego parkietu. Wszystkie mecze zakończyły się wynikiem 1:3, a podopieczne trenera Macieja Biernata awans przypieczętowały wygrywając w sobotę w Szczecinie.

- Ten awans dał nam mnóstwo radości. To kwintesencja sportu zwyciężać w meczach, w których mało kto na ciebie stawia. Wszystkie trzy spotkania z Chemikiem były na bardzo wysokim poziomie siatkarskim. Cieszy zaangażowanie, walka i to, że stworzył się zespół przez duże "Z" - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Chudzik.

W półfinale rywalem Grot Budowlanych będzie Developres Bella Dolina Rzeszów, który rundę zasadniczą zakończył na drugim miejscu, a następnie potrzebował dwóch spotkań do wyeliminowania #VolleyWrocław. W łódzkim klubie mają ochotę na sprawienie kolejnej niespodzianki, ale jak przyznał szef Grot Budowlanych w jego opinii drużyna z Rzeszowa jest nie tylko faworytem rywalizacji o przepustkę do finału, ale również do zdobycia tytułu.

- Pokonując mistrza kraju i zdobywcę Pucharu Polski zrobiliśmy dużą rzecz, ale zdajemy sobie sprawę, że zmierzymy się teraz z bardzo silną drużyną, budowaną po to, żeby zdobyć w tym sezonie złoty medal. Zadanie będzie cięższe niż z Chemikiem, ale pokazaliśmy już, że wszystko jest możliwe - przekonywał.

Chudzik wśród największych atutów Developresu wymienił m.in. dobrego trenera w osobie Francuza Stephane’a Antigi oraz właściwie zbalansowany zespół.

- To dobrze poukładana na boisku drużyna, przeciwnik grający cierpliwie i konsekwentnie. To trudny rywal, ale zagramy w półfinale z podniesionymi głowami. Nie mamy nic do stracenia, a bardzo dużo do wygrania. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i mam nadzieję, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa - dodał.

W jego opinii siłą drużyny z Łodzi jest kolektyw dobrze dowodzony przez kapitan Monikę Fedusio.

- Kiedy jedna dziewczyna ma słabszy dzień, wchodzi druga, która dobrze ją zastępuje. Widać, że zespół dorósł, dojrzał i zgrał się. Uważam, że gramy lepiej niż w meczach z rundy zasadniczej z Developresem, w których dwukrotnie przegraliśmy 1:3. Ten zespół ma charakter i pokazał, że nie pęknie przed nikim - przekonywał prezes klubu z Łodzi, który ostatni medal mistrzostw Polski wywalczył w 2019 roku.

Pierwszy półfinał odbędzie się w piątek w Rzeszowie (godz. 17.30), a następnie rywalizacja przeniesie się do Łodzi (drugi mecz zaplanowano we wtorek 25 kwietnia). Jeśli po dwóch spotkaniach będzie remis, trzecie odbędzie się 29 kwietnia w hali na Podpromiu.

Relacja i wynik na żywo meczu Developres Bella Dolina Rzeszów - Grot Budowlani Łódź od godziny 17:30 na Polsatsport.pl.

AŁ, PAP