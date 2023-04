Chorzowianie po 27 kolejkach zajmują czwarte miejsce w tabeli (47 punktów), „Biała Gwiazda” ma punkt więcej i zajmuje pozycję wicelidera.

- Jesteśmy świadomi tego, z kim gramy. Wszyscy wiedzą, że Wisła to zespół najlepiej punktujący w tej rundzie. Czeka nas trudne wyzwanie, ale musimy wierzyć w siebie, w to, że takie spotkania potrafimy rozstrzygać na swoją korzyść. Sytuacja w tabeli zrobiła się bardzo "ciasna", wszystko się może zdarzyć. Zdajemy sobie sprawę w sobotę będzie trudniej, niż zwykle – ocenił szkoleniowiec.

Jego drużyna w poprzedniej kolejce przegrała w Sosnowcu z niżej notowanym Zagłębiem 0:2.

- To nie był nasz dobry mecz. Mieliśmy zbyt dużo prostych strat, jesteśmy niezadowoleni po porażce. Sobotni mecz to doskonały moment, by potwierdzić, że wszystko, co robimy, idzie w dobrym kierunku i nawet z takim przeciwnikiem jesteśmy w stanie walczyć o zwycięstwo – zaznaczył Skrobacz.

Zauważył, że na formę drużyny w ostatnich spotkaniach negatywnie wpłynęły problemy zdrowotne zawodników.



Komplementował krakowski zespół.

- Ma w składzie indywidualności, dużą siłę ofensywną. Znamy silne strony Wisły, próbujemy znaleźć te słabsze. Wiemy, jak zagrać, teraz tylko to zrealizować na boisku. Rywale potrafią się utrzymać przy piłce, wygrać pojedynek jeden na jeden, przyspieszyć. Fajnie byłoby nie dać się im rozpędzić – podsumował szkoleniowiec.

Kapitan Tomasz Foszmańczyk podkreślił, że atmosfera, tworzona przez chorzowskich kibiców na gliwickim stadionie, jest wspaniałą.

- Możemy się tam czuć, jak u siebie, a nasza gra i wyniki to potwierdzają. Mamy plan na to spotkanie. Mam nadzieję, że jego realizacja przyniesie nam punkty. Pozytywnych emocji nie będzie brakowało – powiedział.

Ruch w rundzie wiosennej podejmuje rywali w Gliwicach z racji konieczności demontażu masztów oświetleniowych na chorzowskiej arenie.

Początkowo mecz z Wisłą, której kibice żyją w zgodzie z fanami Ruchu, planowano na Stadionie Śląskim. Ostatecznie jednak nie było kompromisu w kwestii odpowiedzialności związanej z ewentualnymi uszkodzeniami stadionu, które mogłyby zagrozić organizacji zaplanowanych na nim imprez lekkoatletycznych.

- Przyjaźń może być na trybunach, może być po meczu, ale na boisku będzie walka o bardzo ważne trzy punkty. Po spotkaniu w Sosnowcu porozmawialiśmy sobie w szatni. Nie ma co siać paniki, ale też nie można udawać, że nic się nie stało. Musimy jako zespół zagrać lepiej – stwierdził Foszmańczyk.

W czwartek Ruch obchodził 103. „urodziny”, toteż na konferencji prasowej pojawił się okazały tort.

PN, PAP