W sobotę chorzowski Ruch podejmie na własnym stadionie Wisłę Kraków. Kluby po 27 kolejkach Fortuna 1 Ligi dzieli w tabeli zaledwie jeden punkt, a stawką jest walka o miejsce upoważniające do bezpośredniego awansu do Ekstraklasy. Transmisja meczu Ruch Chorzów – Wisła Kraków w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.