Szlagier dla Ruchu! Cenne zwycięstwo "Niebieskich" w kontekście walki o awans

Ruch Chorzów odniósł niezwykle cenne zwycięstwo w kontekście walki o awans do PKO BP Ekstraklasy. W meczu 28. kolejki Fortuna 1 Ligi "Niebiescy" pokonali Wisłę Kraków 2:0. Tym samym podopieczni Jarosława Skrobacza co najmniej do niedzieli będą wiceliderami rozgrywek.