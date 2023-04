II liga: Śląsk II Wrocław - Stomil Olsztyn. Relacja i wynik na żywo

W piątek doszło do sporych roszad w pierwszej drużynie wrocławskiej drużyny. Z klubu zwolniony został Ivan Djurdjević, a do pracy w tym klubie wrócił Jacek Magiera. Jaki ma to związek z ekipą rezerw? Między innymi taki, że do drugiej drużyny przesunięty został napastnik Caye Quintana.

Śląsk II zajmuje miejsce w strefie spadkowej, natomiast Stomil - w strefie gwarantującej udział w grze w barażach o awans do Fortuna 1 Ligi. W pierwszym meczu tych drużyn w obecnie trwającym sezonie górą okazali się olsztynianie, wygrywając u siebie 1:0.

Relacja i wynik na żywo meczu Śląsk II Wrocław - Stomil Olsztyn od godziny 13.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport