Imponujące nagrody dla tenisistek w Stuttgarcie! O ile może wzbogacić się Iga Świątek?

Iga Świątek ma szansę wywieźć ze Stuttgartu naprawdę duże pieniądze! Liderka światowego rankingu WTA powróciła do rywalizacji po przerwie spowodowanej kontuzją. O tym, że Polka czuje się już dobrze świadczyć może jej postawa w turnieju. Świątek w sobotę zagra bowiem o awans do wielkiego finału.

Iga Świątek ma za sobą już dwa mecze w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Broniąca tytułu i najwyżej rozstawiona polska tenisistka na otwarcie miała wolny los. W kolejnej rundzie pewnie pokonała Chinkę Qinwen Zheng (6:1, 6:4), a w ćwierćfinale mierzyła się z Czeszką, Karoliną Pliskovą.

Pierwszy set nie układał się po myśli Polki, która przegrywała już 0:4. Kolejny gemy w wykonaniu raszynianki wyglądały już zdecydowanie lepiej i chociaż finalnie to reprezentantka Czech była lepsza w inauguracyjnej partii (6:4), to gra Świątek napawała optymizmem. Rzeczywiście Polska odwróciła losy rywalizacji i zwyciężyła w kolejnych dwóch setach (6:1, 6:2), tym samym awansując do półfinału turnieju.

Organizatorzy turnieju WTA 500 w Stuttgarcie przygotowali dla najlepszych tenisistek naprawdę imponujące nagrody. Już za zwycięstwo w 1/4 finału Świątek zarobiła 43 322 dolary, czyli ok. 181 tys. polskich złotych. Na tym nie koniec, gdyż nagroda za sam awans do finału turnieju WTA wynosić ma 74 161 dol., czyli ok. 311 tys. złotych. Jeśli 21-latka powtórzy swój wyczyn sprzed roku i zwycięży niemiecki turniej to zarobi aż 120 150 dolarów, czyli około pół miliona złotych. Oprócz sporej gotówki do zainkasowania jest również luksusowy samochód - Porsche Taycan S Sport Turismo.

OL, Polsat Sport