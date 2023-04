Kamil Bortniczuk: Razem z PKOl chcemy zachęcić młodzież do uprawiania sportu

- Jestem przekonany, że pozytywne emocje związane z ruchem olimpijskim dają potencjał do tego, by wykorzystywać je w bieżącej promocji sportu. Z logiem igrzysk olimpijskich powinniśmy docierać do każdej szkoły, na każdą lekcję wychowania fizycznego, by olimpijczycy i autorytety w świecie sportu wpływały na to, by młodzież chciała sport uprawiać - powiedział Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk po wyborze Radosława Piesiewicza na nowego prezesa PKOl.

Marcin Lepa: Polski Komitet Olimpijski czekają zmiany. Czy to wyczegiwany sygnał z drugiego tak naprawdę w hierarchii urzędu, decydującego o przyszłości polskiego sportu?



Kamil Bortniczuk: Byliśmy przekonani, że zmiana nastąpi. Nie miałem powodów do narzekania, jeśli chodzi o współpracę z Andrzejem Kraśnickim i jestem przekonany, że tak samo będzie z Radosławem Piesiewiczem.

W jaki sposób Ministerstwo Sportu i Turystyki zamierza współpracować z PKOl-im pod wodzą nowego prezesa?

Na konkretne rozmowy na temat naszej współpracy przyjdzie jeszcze czas. Nie chciałem bowiem ingerować w wybory nowego prezesa PKOl, ponieważ jest to instytucja niezależna od polskiego rządu. Nie prowadziłem więc rozmów z żadnym z kandydatów, by nie promować któregokolwiek z nich. Rozstrzygnięcie już nastąpiło i w przyszłym tygodniu jestem umówiony z Radosławem Piesiewiczem na długie posiedzenie, na którym porozmawiamy o kierunkach współpracy. Ustalimy, co będziemy robić ponad to, co robiliśmy do tej pory, bowiem do dziś robimy przecież wiele dla dobra polskiego sportu.

Największą misją dla PKOl są z reguły igrzyska olimpijskie, będące poniekąd wykładnią stanu polskiego sportu. Czy tak powinno być, czy jednak powinniśmy patrzeć nieco szerzej?

Niewątpliwie igrzyska olimpijskie są najważniejszą imprezą sportową świecie i PKOl jest instytucją, która wysyła na nią polskich sportowców. Jestem przekonany, że pozytywne emocje związane z ruchem olimpijskim dają potencjał do tego, by wykorzystywać je w bieżącej promocji sportu. Z logiem igrzysk olimpijskich powinniśmy docierać do każdej szkoły, na każdą lekcję wychowania fizycznego, by olimpijczycy i autorytety w świecie sportu wpływały na to, by młodzież chciała sport uprawiać, czy to wyczynowo, czy rekreacyjnie. Aby chciała wykorzystywać sport do tego, by być zdrowym i kompetentnym społecznie.