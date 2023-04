KSW 81: Wyniki walk

Wyniki walk:

77,1 kg/170 lb: Adrian Bartosiński (13-0, 12 KO, 1 Sub) pokonał Artura Szczepaniaka (9-2, 5 KO, 2 Sub) przez nokaut (lewy sierpowy) w pierwszej rundzie.

120,2 kg/265 lb: Errol Zimmerman (1-1, 1 KO) pokonał Tomasza Sararę (1-2, 1 KO) przez techniczny nokaut (ciosy w parterze) w drugiej rundzie.

77,1 kg/170 lb: Igor Michaliszyn (10-2, 4 KO, 3 Sub) pokonał Krystiana Bielskiego (9-5, 4 KO, 1 Sub) przez techniczny nokaut (ciosy w parterze) w drugiej rundzie.

61,2 kg/135 lb: Werlleson Martins (18-5, 6 KO, 8 Sub) pokonał Patryka Surdyna (7-3, 1 KO, 2 Sub) przez techniczny nokaut (uderzenie kolanem i ciosy w parterze) w trzeciej rundzie.

56,7 kg/125 lb: Adrianna Kreft (5-0, 1 KO, 2 Sub) pokonała Karolinę Owczarz (5-3, 2 Sub) przez poddanie (trójkąt rękami) w pierwszej rundzie.

77,1 kg/170 lb: Marcin Krakowiak (12-4, 5 KO, 6 Sub) pokonał Henry'ego Fadipe (13-10-1, 9 KO, 3 Sub) jednogłośną decyzją sędziów (29-28, 30-27, 29-28).

120,2 kg/265 lb: Kamil Gawryjołek (4-0, 4 KO) pokonał Olegsa Jemeļjanovsa (11-4, 5 KO, 1 Sub) przez techniczny nokaut (ciosy w parterze) w pierwszej rundzie.

52,2 kg/115 lb: Maria Silva (9-1, 3 KO, 4 Sub) pokonała Sofiię Bagishvili (7-3, 5 Sub) przez techniczne poddanie (duszenie zza pleców) w drugiej rundzie.

120,2 kg/265 lb: Filip Stawowy (10-3, 8 KO, 1 Sub) pokonał Marka Samociuka (4-4, 2 KO) przez poddanie (duszenie zza pleców) w drugiej rundzie.

65,8 kg/145 lb: Josef Stummer (3-0, 1 Sub) pokonał Jonatana Kujawę (1-1) jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

