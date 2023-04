W sobotę do rywalizacji półfinałowej w PlusLidze przystąpi Aluron CMC Warta Zawiercie, który zagra z Jastrzębskim Węglem. Która drużyna zrobi pierwszy krok do awansu do finału? Relacja i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl.