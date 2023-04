Mistrz Polski w końcowej tabeli zajął dopiero czwarte miejsce, ale w Rzeszowie zdają sobie sprawę, że nie oznacza to, iż miejscowy zespół jest faworytem półfinałowej konfrontacji.

Na początku listopada 2022 r., w meczu siódmej kolejki spotkań, Resovia pokonała we własnej hali ZAKSĘ 3:0. Wówczas jednak w podstawowej szóstce mistrzów Polski zagrało tylko czterech graczy, którzy teraz najczęściej znajdują się w podstawowym zestawieniu kędzierzynian: Marcin Janusz, Łukasz Kaczmarek, Dmytro Paszycki, Aleksander Śliwka (na boisku był też podstawowy libero ZAKSY, Erik Shoji). Bartosz Bednorz nie był wówczas jeszcze zawodnikiem klubu z Kędzierzyna-Koźla, Norbert Huber dochodził do formy po poważnej kontuzji, nie zagrał też David Smith.

Pamięta o tym drugi libero Resovii Michał Potera:

- Na pewno to był inny zespół, w innym momencie sezonu. Myślę, że o tamtym meczu możemy zapomnieć. Z tego co pamiętam, nasz mecz w Kędzierzynie-Koźlu, też do pewnego momentu graliśmy bardzo dobrze. Z najlepszych zespołów fazy zasadniczej, to akurat z ZAKSĄ grało nam się całkiem nieźle. Myślę, że nie będzie źle, tylko trzeba optymistycznie i odważnie z nimi zagrać i sądzę, że na pewno jesteśmy w stanie tę rywalizację wygrać - powiedział zawodnik.

Pod koniec stycznia drużyny zagrały drugie spotkanie ligowe, tym razem w Kędzierzynie-Koźlu. Po dwóch setach ZAKSA prowadziła 2:0. Co prawda przegrała trzecią odsłonę, ale w następnej postawiła kropkę nad "i". MVP spotkania wybrany został Bednorz.

Dwa pierwsze mecze półfinału play off Resovii z ZAKSĄ zostaną rozegrane w sobotę i niedzielę, w Rzeszowie. Rywalizacji toczy się do trzech zwycięstw. Trzecie i ewentualnie czwarte spotkanie odbędą się w hali „Azoty” w środę i czwartek. Jeśli będzie koniecznie, aby drużyny zagrały piąty pojedynek, to będzie miał on miejsce 30 kwietnia w stolicy Podkarpacia.

- Zawsze jestem podekscytowany gdy trwa walka play-off. Gdy już jesteś na tym etapie rozgrywek, to marzysz, aby walczyć o medale. Mojemu zespołowi udało się dotrzeć do tego etapu. Obstawiam, że podczas pojedynków z ZAKSĄ Podpromie zapłonie i nasi kibice bardzo nam pomogą - powiedział podstawowy libero rzeszowskiego zespołu Paweł Zatorski.

W ćwierćfinale play-off Resovia – który ostatni tytuł MP zdobyła w 2015 r. - trzy razy pokonała PSG Stal Nysa, dwa razy 3:0 i raz 3:1.

Relacja i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na Polsatsport.pl. Początek o godz. 14.45.

fdz, PAP