SuperLega: Gas Sales Piacenza - Trentino Volley. Relacja i wynik na żywo

W drugim sobotnim półfinale włoskiej SuperLegi siatkarze Gas Sales Piacenza zagrają na własnym parkiecie z Trentino Volley. Gospodarze potrzebują wygranej, aby doprowadzić do piątego, decydującego starcia na wagę awansu do wielkiego finału. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Rywalizacja do trzech wygranych pomiędzy zawodnikami z Piacenzy oraz Trydentu ułożyła się w ten sposób, że przyjezdnym sobotniej potyczki do zapewnienia sobie awansu do finału brakuje już tylko jednego triumfu. Tegoroczni ćwierćfinaliści Ligi Mistrzów najpierw wygrali u siebie 3:0, aby trzy dni później triumfować na wyjeździe 3:1. Gdy wydawało się, że podopieczni Angelo Lorenzettiego dopełnią formalności w trzecim starciu na własnym parkiecie, niespodziewanie ulegli 0:3.

Taki wynik daje nadzieję siatkarzom Gas Sales na odwrócenie losów rywalizacji. Najbliższe starcie będzie już siódmym pomiędzy obiema drużynami w tym sezonie. Dotychczasowy bilans to cztery zwycięstwa Piacenzy przy dwóch Trentino.

Relacja i wynik na żywo meczu Gas Sales Piacenza - Trentino Volley od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport