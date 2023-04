SuperLega: Power Volley Milano - Cucine Lube Civitanova. Relacja i wynik na żywo

Siatkarze Power Volley Milano są o krok od sprawienia kolejnej gigantycznej sensacji i awansu do wielkiego finału włoskiej SuperLegi. W czwartym meczu półfinałowym zmierzą się na własnym parkiecie z Cucine Lube Civitanova i do pełni szczęścia potrzebują już tylko jednej wygranej. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Któż mógłby spodziewać się takiego scenariusza przed rozpoczęciem fazy play-off? Najpierw ekipa z Mediolanu sensacyjnie wyeliminowała niepokonaną po rundzie zasadniczej Perugię, aby w półfinale pójść za ciosem i uprzykrzyć życie innemu gigantowi - Cucine Lube.

Wydawało się, że zawodnicy Cucine nie popełnią tego samego błędu, co podopieczni Andrei Anastasiego i zdołają uporać się z ósmą drużyną po rundzie zasadniczej. Nadal mają ku temu szansę, ale ich sytuacja nie wygląda najlepiej. O ile rywalizacja, która toczy się do trzech zwycięstw, rozpoczęła się pomyślnie dla Lube (wygrana u siebie 3:0), o tyle dwie kolejne konfrontacje już nie. Najpierw Power Volley wygrał u siebie 3:2, natomiast kilka dni temu niespodziewanie uczynił to samo na wyjeździe, dodatkowo bez straty seta!

A to oznacza, że sobotnie zwycięstwo mediolańczyków zapewni im sensacyjny awans do finału SuperLegi - z ósmego miejsca po rundzie zasadniczej!

Przekonamy się, czy gospodarzom uda się postawić kropkę nad i, a może goście wyjdą z opresji cało i doprowadzą do piątej, decydującej potyczki na własnym parkiecie. Jedno jest pewne, emocji na pewno nie zabraknie.

Relacja i wynik na żywo meczu Power Volley Milano - Cucine Lube Civitanova od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport