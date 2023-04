Od początku sezonu ambicją łodzianek jest gra o tytuł, po który ostatni raz sięgnęły w 2019 roku. Podopieczne włoskiego trenera Alessandro Chiappiniego konsekwentnie zbliżają się do tego celu, przez całe rozgrywki prezentując bardzo wysoką i równą formę. Świetnie spisywały się w fazie zasadniczej ekstraklasy, w której doznały tylko jednej porażki i do play off przystąpiły z pierwszego miejsca. W pierwszej rundzie nie dały zaś żadnych szans OnlyBio Pałacowi Bydgoszcz, w obu meczach zwyciężając 3:0.

– W drugim meczu musiałyśmy się troszkę mocniej wysilić niż w pierwszym. Zespół z Bydgoszczy nie miał nic do stracenia. To my grałyśmy pod presją - one mogły, my musiałyśmy. Fajnie, że udało nam się zrobić ten krok, przejść do półfinału i teraz pracujemy dalej. Na pewno lepiej wchodzi się w następną fazę z dwumeczowym zwycięstwem. To ułatwia sprawę, ale nie zmienia faktu, że musimy dalej ciężko pracować i być mocno skoncentrowanymi na kolejnych meczach – zaznaczyła Gajer.

Teraz na drodze ŁKS Commercecon do finału stanie BKS Bostik. Drużyna z Bielsko-Białej w fazie zasadniczej zajęła czwarte miejsce, a w play off wyeliminowała Energę MKS Kalisz, wygrywając 3:2 i 3:0. Faworytem tej półfinałowej pary będą siatkarki z Łodzi, ale – jak same podkreślają – zdążyły się do tego już przyzwyczaić. Nie spodziewają się też łatwej przeprawy.

– Teraz każdy kolejny mecz jest coraz trudniejszy. Jeszcze trochę pracy nas czeka, żeby dojść do finału. Jeszcze o nim nie myślimy, tylko na razie, żeby przejść półfinał – przekonywała rozgrywająca ŁKS Commercecon.

Bielszczanki już raz postawiły się drużynie Chappiniego. W marcu były bardzo blisko wygrania w Łodzi. W tie-breaku prowadziły już 10:3, ale ostatecznie górą był ŁKS Commercecon.

– BKS od dawna nie był w tej fazie rozgrywek i to jest dla dziewczyn z Bielska dodatkowy zastrzyk motywacji. Teraz zagrają o swoje marzenia. My jesteśmy faworytem, który teoretycznie +musi+. Lubię jednak być w takiej roli. Swoim doświadczeniem razem z innymi dziewczynami pomożemy reszcie wznieść się na dobry poziom i poradzimy sobie z Bielskiem, choć łatwo wcale nie będzie – dodała kapitan łodzianek Paulina Maj-Erwardt.

Rywalizacja w półfinale toczy się do dwóch zwycięstw. Pierwszy pojedynek tej fazy odbędzie się w sobotę w Łodzi (godz. 17.30), a następnie rywalizacja przeniesie się do Bielska-Białej (drugi mecz zaplanowano we wtorek 25 kwietnia). Ewentualny trzeci pojedynek - 29 kwietnia ponownie w Łódź Sport Arenie.

Relacja i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - BKS Bostik Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

MSZ, PAP