Zagraniczne media nie mają złudzeń. Brazylijska gwiazda rywalem Lewandowskiego

Jeszcze do niedawna mogłoby się wydawać, że głównym kandydatem do rywalizacji z Robertem Lewandowskim w FC Barcelona będzie Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk chciał wrócić do "Dumy Katalonii" po nieudanym czasie spędzonym w Chelsea FC.

Na transfer zgodził się trener Barcelony Xavi oraz FIFA. Na przeszkodzie stanęły jednak hiszpańskie przepisy dotyczące ograniczeń budżetowych i wydatków na wynagrodzenia piłkarzy.

ZOBACZ TAKŻE: Barcelona ma finansowy plan na Messiego. Co z Lewandowskim?

Problemy z grą w Premier League ma także Roberto Firmino. 31-latek w lutym wrócił po kontuzji łydki i od tego czasu przeważnie spotkania rozpoczyna jako rezerwowy, a na murawę wybiega dopiero w końcówkach meczów.

Jak podaje brytyjski dziennik "Daily Mail", to właśnie z nim "Barca" wstępnie porozumiała się w sprawie kontraktu. Jego obecny, z Liverpoolem, wygasa w czerwcu. Napastnik może zatem dołączyć do Barcelony za darmo.

Firmino jest piłkarzem "The Reds" od niemal ośmiu lat. Do Anglii trafił z niemieckiego Hoffenheim w 2011 roku za 41 milionów euro. W przeszłości, w rodzimej lidze, reprezentował barwy m.in. Figueirense FC i Tombense.

Brazylijczyk byłby dobrą alternatywą dla Xaviego oraz Roberta Lewandowskiego, który rozegrał najwięcej minut ze wszystkich zawodników z pola. Polak na swoim koncie ma 37 występów, 27 goli i 3.144 minut. Więcej od niego na boisku przebywał tylko bramkarz Marc-Andre ter Stegen.