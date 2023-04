W niedzielnym spotkaniu 29. kolejki Bundesligi Bayer Leverkusen zagra z RB Lipsk. Jakim wynikiem zakończy się to spotkanie? Relacja i wynik na żywo meczu Bayer Leverkusen - RB Lipsk na Polsatsport.pl.

Bayer Leverkusen jest w bardzo dobrej formie. W lidze "Aptekarze" nie przegrali od połowy lutego, a w europejskich pucharach awansowali do półfinału Ligi Europy, gdzie zagrają z AS Roma. Stało się to dzięki zwycięstwu 4:1 w ćwierćfinałowym rewanżu z Union Saint-Gilloise. W lidze ostatni mecz gracze Xabiego Alonso zremisowali 0:0 z Wolfsburgiem.

RB Lipsk z kolei na przełomie marca i kwietnia przegrał dwa mecze z Bochum i Mainz. Z kolei ostatnie dwa mecze zawodnicy prowadzeni przez Marco Rose wygrali. W poprzedni weekend miało to miejsce w starciu z Augsburgiem, które zakończyło się ich triumfem 3:2.

Dwa ostatnie mecze w tej parze zakończyły się zwycięstwem RB Lipsk. W pierwszym spotkaniu tego sezonu zawodnicy z Saksonii wygrali u siebie 2:0 po golach Christophera Nkunku i Timo Wernera.

Relacja i wynik na żywo meczu Bayer Leverkusen - RB Lipsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

PSZ, Polsat Sport