W niedzielne wczesne popołudnie czas na wielki hit oraz klasyk holenderskiej Eredivisie. W Eindhoven ekipa PSV zmierzy się bowiem z Ajaksem. Transmisja w Polsacie Sport News oraz Polsacie Box Go.

Oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli z takim samym dorobkiem punktowym. Wiele wskazuje na to, że piłkarze jednego i drugiego zespołu zostaną pogodzeni przez trzeciego z potentatów - Feyenoord, który pewnie zmierza po mistrzostwo kraju.

"Portowcy" są bowiem liderem rozgrywek z bezpieczną przewagą ośmiu punktów nad drugim Ajaksem oraz trzecim PSV. Do końca sezonu zostało już tylko pięć kolejek, więc śmiało można powiedzieć, że stawką niedzielnej potyczki w Eindhoven jest "zaledwie" wicemistrzostwo Holandii.

Gospodarze od 24 stycznia, a więc niespełna trzech miesięcy są niepokonani na krajowym podwórku. W jedenastu spotkaniach ligowych odnieśli osiem zwycięstw i zanotowali trzy remisy. W poprzedniej kolejce wygrali na wyjeździe z FC Volendam 3:2. Ostatni raz stracili punkty 19 marca, kiedy zremisowali na wyjeździe z Vitesse 1:1.

Ajax, mimo że poniósł tylko trzy porażki w Eredivisie przy pięciu niepowodzeniach PSV, to nie może pochwalić się tak długą passą. Drużyna ze stolicy przegrała bowiem w ubiegłym miesiącu u siebie z Feyenoordem 2:3, aby w następnej serii gier zremisować bezbramkowo na wyjeździe z Go Ahead Eagles. Dwie kolejne konfrontacje to już jednak domowe zwycięstwa - z Fortuną Sittard 4:0 oraz FC Emmen 3:1.

Warto zaznaczyć, że smaczku tej rywalizacji dodaje fakt, że już za tydzień - 30 kwietnia ekipy Ajaksu oraz PSV zmierzą się w finale Pucharu Holandii. Dla któregoś z tych zespołów będzie to okazja, aby najprawdopodobniej powetować sobie brak wywalczonego mistrzostwa.

W poprzednim meczu PSV wygrało w Amsterdamie 2:1.

Transmisja z meczu PSV - Ajax o godz. 14:25 w Polsacie Sport News oraz Polsacie Box Go.