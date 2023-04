Gospodarze posiadają serię 11 spotkań bez porażki. Ich dyspozycja sprawiła, że obecnie znajdują się trzecim miejscu w lidze holenderskiej, z przewagą pięciu punktów nad kolejną drużyną – AZ Alkmaar. Imponować może również liczba wygranych podopiecznych Ruuda van Nistelrooy'a, mają oni bowiem na swoim koncie ich aż 19 na 29 rozegranych meczów.

ZOBACZ TAKŻE: TOP 15 najdroższych niewypałów transferowych w historii futbolu. Kto znalazł się w zestawieniu?

Szanse obu drużyn na triumf w lidze są znikome. Do końca sezonu pozostało im po pięć starć, a ich strata do Feyenoordu będącego liderem wynosi po osiem punktów. Pozostaje im w takim razie walka o możliwość gry w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, które gwarantowane jest przy ukończeniu sezonu na drugim miejscu.

Zawodnicy w ostatnich czterech meczach uzyskali zaledwie siedem na 12 możliwych do zdobycia punktów. Jeśli chcą utrzymać swoją pozycję w tabeli, muszą przede wszystkim nie dopuścić do podobnych sytuacji w przyszłości oraz wygrać spotkanie z PSV.

Relacja na żywo meczu PSV Eindhoven – Ajax Amsterdam na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.

MSZ, Polsat Sport