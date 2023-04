Fortuna 1 Liga: GKS Tychy - GKS Katowice. Gdzie oglądać?

W 28. kolejce Fortuna 1 Ligi dojdzie do interesującego pojedynku dwóch drużyn z województwa śląskiego. GKS Tychy zmierzy się na własnym boisku z ekipą z Katowic. Jak zakończy się to spotkanie? Transmisja meczu GKS Tychy - GKS Katowice w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.