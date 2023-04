Początek tego spotkania był bardzo wyrównany. Obie tenisistki prezentowały zbliżony poziom, przez co żadna z nich nie była w stanie przełamać przeciwniczki.

Do kluczowego momentu w tym pojedynku doszło przy stanie 4:3 dla Świątek w pierwszym secie. Pochodząca z Raszyna zawodniczka w końcu wygrała gema serwisowego oponentki, dzięki czemu otworzyła sobie drogę do zwycięstwa w pierwszym secie. Liderka światowego rankingu wygrała tę partię rywalizacji 6:3 i tym samym przybliżyła się do obrony tytułu.

Druga część rywalizacji rozpoczęła się po myśli Polki. Świątek już na starcie przełamała pochodzącą z Białorusi tenisistkę. Wydawało się, że Sabalenka zrewanżuje się liderce rankingu WTA już w następnym gemie, jednak serwis 21-latki okazał się zbyt mocny.

Jak się okazało, to przełamanie pozwoliło Świątek sięgnąć po zwycięstwo w tym meczu i tym samym obronić tytuł. Warto bowiem przypomnieć, że Polka wygrała turniej w Stuttgarcie również w zeszłym roku. W 2022 roku w finale pokonała... Sabalenkę. Tamto starcie zakończyło się wynikiem 2:0 (6:2, 6:2).

Dzięki triumfowi w turnieju Świątek zarobiła aż 120 150 dolarów, czyli około pół miliona złotych. Otrzymała również luksusowy samochód - Porsche Taycan S Sport Turismo.

Iga Świątek - Aryna Sabalenka 2:0 (6:3, 6:4)