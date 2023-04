PGE Skra nie może zaliczyć sezonu 2022/2023 do udanych. Siatkarze zespołu z Bełchatowa zajęli 12. miejsce w PlusLidze. Co więcej, po zakończeniu rywalizacji z klubu odejdzie kilku ważnych zawodników. Z zespołem pożegnali się już Karol Kłos, Dawid Gunia i Robert Milczarek. Teraz o swoim odejściu z bełchatowskiej ekipy napisał Mateusz Bieniek.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny raz ten sufit... Zawiercie na językach fanów siatkówki! (WIDEO)

"Jak zapewne wiecie był to mój ostatni sezon w barwach PGE Skry Bełchatów. Choć w sporcie trudne momenty i porażki są częścią gry, starałem się włożyć w każdy mecz całe swoje serce i siły. Niestety, jest mi bardzo smutno, że mój wysiłek nie był wystarczający i nie udało mi się zrealizować naszych wspólnych celów" - można przeczytać na instagramowym profilu siatkarza.

Reprezentant Polski zdradził również, że swój następny sezon również spędzi w Polsce.

"A co do tego gdzie będę grał w przyszłym sezonie mogę zdradzić, że pozostanę w Polsce. Chociaż na ten moment nie mogę jeszcze ujawnić szczegółów to jestem przekonany, że będzie to dla mnie kolejny krok do przodu" - napisał Polak.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Mateusz Bieniek (@bieniu_m)

Bieniek w zespole z Bełchatowa grał od 2020 roku. Wcześniej był zawodnikiem takich klubów jak Effector Kielce, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz Cucine Lube Civitanova.

AA, Polsat Sport